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  3. Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamada, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 milyon dosyanın mahkemeye gidilmeden, tarafların uzlaşması sonucu çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemi olan uzlaştırmada çözüme kavuşturulan dosya sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon dosya, mahkemelere gitmeden, tarafların el sıkışarak anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Alternatif çözüm yöntemlerinin etkin uygulanması hedefimizde bu veri bizim için çok kıymetli. Büyük önem verdiğimiz uzlaşma kültürünün hukuktaki yansımalarını geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Gül'ün paylaşımında yer verdiği görselde de uzlaştırmaya tabi konularda çözüme kavuşturulan dosya sayısı 1 milyon 1358, uzlaşma başarı oranı da yüzde 83 olarak açıklandı.

 

 

DAHA AZ MASRAFLA, DAHA KISA SÜREDE

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Bakanlıkça, yargı reformu kapsamında daha etkin hale getirilen mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yönteminin ülke genelinde başarı ile uygulandığı belirtildi.

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

Buna göre, ceza muhakemesi alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha kısa sürede çözüme kavuşuyor.

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

UZLAŞTIRMACILAR EŞLİĞİNDE YAPILIYOR

Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor.

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

Taraflar, Mehmetçik Vakfı'na, şehit ve gazi yakınları için açılan hesaplara, Lösemili Çocuklar Vakfı'na, kadın sığınma evlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına bağış, engellilere akülü araba bağışı, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye yardımı, kıyafet bağışı, fidan dikme, Kızılay'a kan bağışı gibi edimleri kararlaştırarak uzlaşabiliyor.

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

UZLAŞMA ORANI YÜZDE 83

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor.

Bakan Gül duyurdu: 1 milyon dosya mahkemesiz çözümlendi!

Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 1358'e ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.

Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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