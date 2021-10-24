Bakan Hulusi Akar bedelli askerlikten kaç milletvekilinin yararlandığını açıkladı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis Başkanlığı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması için bir önerge sundu.

Bülbül tarafından Akar'a, “Son 3 yıl içerisinde bedelli askerlik uygulamasına kaç yurttaşımız başvurmuştur? Yaş ortalamaları ve eğitim durumları nedir? Son 3 yıl içerisinde Bedelli Askerlik uygulamasından ne kadarlık bir gelir sağlanmıştır? Bu gelir hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır? Bedelli askerlik görevini ifa eden milletvekili var mıdır? Var ise kaç kişidir?” soruları soruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP'li vekilin sorularını yanıtladı. Son üç yıl içerisinde bedelli asker hizmetine 156 bin 926 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti.

"BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN İKİ MİLLETVEKİLİ YARARLANMIŞTIR"

Akar "Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır." diyerek kaç vekilin bedelli askerlik hizmetinden yararlandığını da açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önergeye yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere son üç yıl içerisinde 156 bin 926 kişi başvurmuştur. Yaş ortalaması 24’tür. Bedelli askerlik hizmetinden faydalananların yüzde 53’ü lisans ve üstü seviye eğitim düzeyindedir. Söz konusu başvurular neticesinde elde edilen gelir, Bakanlığımızın ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmakta olup, genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır.”