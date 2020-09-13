Bakan Hulusi Akar'dan barış mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle, Yunanistan'ın Meis Adası'na 2 kilometre uzaklıkta bulunan Antalya'nın Kaş ilçesine geldi. Helikopterle ilçeye gelen Bakan Akar ve komutanlar, önce Kaş Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki heyete Antalya Valisi Ersin Yazıcı da eşlik etti. Ardından Bakan Akar ve komutanlar yürüyerek Kaş Limanı'na geldi.

Bakan Akar, dünya savaş tarihinde bir ilki başararak İngiliz bandıralı "Ben My Chree'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve onbaşı Yusuf Ziya Erdil'i anma etkinliğine katıldı. Burada Mustafa Ertuğrul Aker ve Yusuf Ziya Erdil adına yapılan heykele çelenk bırakan Bakan Akar, sonrasında hazırlanan sergiyi gezdi.

Törenin ardından kent merkezinde yürüyen Bakan Akar, vatandaşlarla selamlaştı. Dondurma yiyen küçük bir çocukla karşılaşan Bakan Akar, onunla hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi, daha sonra Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı'na geçti.

MUSTAFA ERTUĞRUL AKER KİMDİR?

1893 Girit'te doğan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında, Birinci Dünya Savaşı'nda 4 küçük topu ile İngilizlerin dört uçaklı gemisi "My Chree'yi Meis'te sulara gömdü. Bir diğer gemiyi de savaş dışı bıraktı. 200'e yakın irili ufaklı tekneyi ve Fransız topçu tabyalarını top ateşi ile yakan Aker, Fransız gemileri "Paris 2'yi 13 Aralık 1917'de, "Alexandra'yı da 8 Mart 1918'de Kemer'de top atışlarıyla batırdı. 1919'da Aydın'da Yunanlılar ile yaşanan çatışmada ağır yaralanan Mustafa Ertuğrul Aker, emeklilikten sonra yerleştiği Antalya'da 5 Kasım 1968 tarihinde yaşamını yitirdi.