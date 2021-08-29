Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması: ''Türkiye'ye karşı tehdit dili kullanıyorlar!''

Kurmaylarıyla beraber Edirne'ye gidip Yunanistan sınırını inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarıyla ilgili konuştu.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Edirne'ye gelen Hulusi Akar, hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet edip dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.

''TÜRKİYE'YE KARŞI TEHDİT DİLİ KULLANIYORLAR''

Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor, bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Orman yangınları ile mücadelede iş birliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan'ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını da her fırsatta söyledik."

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım" dedi.

ANLATMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ

Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor, bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

''EGE'NİN SANKİ TEK SAHİBİ ONLARMIŞ GİBİ TALEPLERDE BULUNUYOR''

Orman yangınları ile mücadelede iş birliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan'ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye'ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar. Ege'nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar. Yunan asker ve siyasilerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını da her fırsatta söyledik."

''BU ADALAR NİÇİN VE KİME KARŞI SİLAHLANDIRILIYOR?''

Akar, Yunanistan'ın taleplerinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunun kimseye yararının olmadığını, kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi bu şekliyle bir yere varamayacaklarını Yunan siyasilerin ve askerlerin anlamasını sabırla bekliyoruz. Kendilerine birtakım roller biçip tamamen yalana dayalı iddialarla huzuru, ahengi bozuyorlar. Yunan siyasetçilerin ve askerlerin bu samimiyetsizliği, buradaki problemlerin temel kaynağı olarak karşımıza çıkıyor."

"Biz görüşmelerle, barışçıl yol ve yöntemlerle bu konunun çözülmesini beklerken Yunan komşularımız aidiyet çabalarına giriyorlar. Birtakım oldubittilerle bu olayları kendi yönlerine doğru çevirme gayreti içine giriyorlar. Lozan ve Paris antlaşmaları var. Bunlar çerçevesinde yapmamız gerekenler var. Bazı adaların silahlandırılmaması, askersizleştirilmesi lazım. Bunlar çok açık şekilde anlaşmalarda mevcut olmasına rağmen Yunan komşularımız anlaşılmaz bir şekilde sürekli olarak anlaşmaları ihlal etmek için ellerinden gayreti gösteriyor, huzuru, istikrarı bozuyorlar. Anlaşmalarda 23 ada açıkça söylenmesine rağmen bunların 16'sını silahlandırıyor ve bunu hukuka uygun olarak görüyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil."

"Bu adalar niçin ve kime karşı silahlandırılıyor?" diye soran Akar, bunun cevabının hiçbir şekilde mantıklı olmadığını görmeleri gerektiğini ifade etti.