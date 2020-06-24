Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 11 Temmuz'da Botan Köprüsü'nü açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada"11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.
Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.
Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.
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