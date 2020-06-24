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  3. Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 11 Temmuz'da Botan Köprüsü'nü açacağız

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 11 Temmuz'da Botan Köprüsü'nü açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada"11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 11 Temmuz'da Botan Köprüsü'nü açacağız

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.

Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.

Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.

(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 11 Temmuz'da Botan Köprüsü'nü açacağız

Berkem Temizel
Gece Editörü


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