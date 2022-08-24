Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Kırşehir'e geldi. Kırşehir Valiliğini ziyaret ederek Vali Hüdayar Mete Buhara’dan ketteki çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Kırşehir Huzurevine geçerek burada hayatını sürdüren kişilerle bir araya geldi.



Karaismailoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi. Partilere seslenen Karaismailoğlu, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin başkenti olan bu kadim şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının 20 yılda büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, geçmiş döneme bakıldığında 100 yılda yapılabilecek işlerin 20 yıla sığdırıldığına dikkat çekti.

"BUGÜNE GELDİĞİMİZDE HAYAL EDİLEMEYEN BİRÇOK İŞ BİR BİR BİTİRİLDİ"

Karaismailoğlu, "20 yıl önce son derece yetersiz altyapısı olan, ekonomik sıkıntılarda yüzen bir Türkiye vardı. Dünyada dikkate alınmayan bir Türkiye vardı. Bugüne geldiğimizde hayal edilemeyen birçok iş bir bir bitirildi. Bundan sonra daha da iyilerini yapacağız." dedi.

"TAM 28 BİN 700 KİLOMETRELİK BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIYLA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINI DONATTIK"

Son 20 yılda planlanandan daha fazla hizmet ürettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "2002 yılında AK Parti'nin ilk hükümet döneminde 15 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol planı anlatıldığında gülmüşlerdi, 'Hayal satıyorsunuz.' demişlerdi. Ama bugüne geldiğimizde tam 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yol ağıyla Türkiye’nin dört bir yanını donattık. Bu yollar sayesinde yılda tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bu güvenli, konforlu yollar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlıyoruz. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağladık. Bunun karşılığı yılda 9 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli güvenli yollar sayesinde."

"DÜNYADA BÖYLE GÜVENLİ, KONFORLU YOLLAR YOK"

Ankara-Niğde Otoyolu'un dünyanın en güvenli otoyollarından bir tanesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Dünyada böyle güvenli, konforlu yollar yok. Amerika'da, Avrupa'da böyle yolları yeniden nasıl yapabiliriz diye daha planlamasıyla uğraşıyorlar. Kelle koltukta gittiğimiz yollarda artık keyif yapıyoruz. Bu yollar sayesinde mesafeler kısaldı, yakıt kayıpları ortadan kalktı. Yollarda geçirdiğimiz vakitleri artık sevdiklerimizle geçiriyoruz. Bu yolların değeri, kıymeti gelecek yıllarda daha da iyi anlaşılacak. Yaptığımız işlerin arkasındayız, daha da yapmaya devam edeceğiz. Bugün Ankara-Niğde Otoyolu sayesinde Kapıkule'den giren bir gurbetçi vatandaşımız, Şanlıurfa'ya kadar, bölünmüş, kaliteli, konforlu otoyollarda seyahatini tamamlayabiliyor." şeklinde konuştu.

"HAMDOLSUN ÇOK ÜMİDİMİZ VAR, 2023 SONRASINDA ÇOK ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

AK Parti hükümetlerinin geride kalan 20 yılda birçok engelle karşı karşıya kaldığını söyleyen Karaismailoğlu şunları söyledi: "Tam 20 yıl önümüze taş koydular, duvarlar çektiler, engellediler. Bunların sonucunda bunların hepsi oldu. Bir de bu engellemelerin olmadığını bir düşünseniz, daha neler olacaktı. Hamdolsun çok ümidimiz var, 2023 sonrasında çok çok daha fazlasını yapacağız. 250 milyar dolara çıkacak olan bu yıl itibarıyla ticari hacmimiz, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamız, bütün bunlar vatanını milletini seven kadroların yaptığı işler sonucunda oldu."

"HAYIRLI EVLAT OLMA BORCUMUZ VAR"

Karaismailoğlu, AK kadrolar olarak vatandaşa, millete bir borçları olduğunu belirterek, "Hayırlı evlat olma borcumuz var. Yaşam felsefemiz ve gayemiz de bu. Allah fırsat verdi, biz de milletimize hizmet etmek için en iyi şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

"DÜNYADA NEREDE BİR KRİZ VE SAVAŞ VARSA HEMEN BİZE GÖZLERİNİ DİKİYORLAR"

"Büyük ve güçlü Türkiye için dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diyerek sözlerine devam eden Karaismailoğlu, "Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Bunu dünya biliyor zaten. Dünyada nerede bir kriz ve savaş varsa, bu konuda Türkiye’nin görüşü nedir, hemen bize gözlerini dikiyorlar." diye konuştu.

"SORUMLULUĞUMUZ ÇOK FAZLA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşında yürüttüğü politika ve Ukrayna'daki tahılların dünya pazarına kazandırılması yolunda attığı adımları anlatan Karaismailoğlu,"Biliyorsunuz geçen günlerde tahıl koridoru konusunda Cumhurbaşkanımız devreye girdi, tahıl krizini ortadan kaldırdı. Aynı şekilde Putin ile Zelenskiy ile aynı anda birebir görüşen tek lider var dünyada. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu savaş bitecekse onu da bitirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız olacak elhamdülillah. Türkiye bugünlere geldi. Dünyada sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi. Bunları devam ettireceğiz, o yüzden sorumluluğumuz çok fazla." dedi.

ALTILI MASA İÇİN SERT SÖZLER

AK Parti bu hizmetleri yaparken muhalefet partilerin masa etrafında oturup kalktığını anlatan Karaismailoğlu, "Çünkü onların vatan millet diye bir dertleri yok. Onlar sadece kendi geleceklerini planlıyor. Kim cumhurbaşkanı olacakmış, hala cumhurbaşkanı arıyorlar ortalıkta. Bulabileceklerini de zannetmiyorum." dedi.

"ADAYIMIZ BELLİ, MİLLETİN KALBİNDE TAHT KURMUŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Altılı masada birkaç partinin da olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek şunları söyledi: "Masanın altında da başka birileri var. Onlarla da istişare ediyorlar ama bundan bir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O yüzden vatandaşımız, milletimiz onlara fırsat vermeyecektir. Onlar aday arayadursunlar ama bizim adayımız belli, milletin kalbinde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan."



Karaismailoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaparak MHP İl Başkanlığına geçti, Başkan Arif Kılıç ve partililerle görüştü.



Programlara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal ve partililer de eşlik etti.