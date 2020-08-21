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  3. Bakan Karaismailoğlu doğalgaz rezervi keşfini değerlendirdi

Bakan Karaismailoğlu doğalgaz rezervi keşfini değerlendirdi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, , Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu doğalgaz rezervi keşfini değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak." açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu doğalgaz rezervi keşfini değerlendirdi

Karaismailoğlu,sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şu ifadelerde bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak."

 

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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