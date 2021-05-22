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Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi, maliyetini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak," Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız." dedi. Bakan Karaismailoğlu, projeyi 5 yılda bitirmek istediklerini söylerken, kanalın maliyetinin 5 milyar dolar olacağını ihaleyle bu tutarın daha da aşağıya düşebileceğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi, maliyetini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesi hakkında bilgi verdi.

2050 yılında İstanbul boğazından 78 bin geminin geçmesi beklendiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak," Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. " diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi, maliyetini açıkladı

İSTANBUL, SU SORUNU YAŞAYACAK MI?

Sazlıdere Barajı'nın İstanbul'un su ihtiyacının yüzde  2,9'unu karşıladığını dile getiren Karaismailoğlu," Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır." dedi.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ 

Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacağını dile getiren Karaismailoğlu, kanalın maliyetinin 15 milyar dolar olacağını ihaleyle bu tutarın daha da aşağıya düşebileceğini söyledi. 

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi, maliyetini açıkladı

Kaynak: Bölge Gündem, NTV.

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