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Bakan Kasapoğlu: Birileri cumhurbaşkanımızın dik duruşunu hala anlayamadı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilerine cevap vererek "Ortaya konulmaya çalışılan algı, birilerinin halen Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünya literatürüne giren dik duruşunu anlamadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: Birileri cumhurbaşkanımızın dik duruşunu hala anlayamadı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emirinin önünde eğildiği iddiasına ilişkin, "Ortaya konulmaya çalışılan algı, birilerinin halen Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünya literatürüne giren dik duruşunu anlamadığını gösteriyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin coğrafi ve tarihsel geçmişi itibarıyla her zaman çok önemli mücadelelerin içerisinde yer aldığını ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emirinin önünde eğildiği iddiasına tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu: Birileri cumhurbaşkanımızın dik duruşunu hala anlayamadı!

"DİK DURMAYA DEVAM EDECEK"

Katar ve Kuveyt seyahatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiğine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 18 yılda dış politikadan sağlığa kadar her alandaki gücümüz, iddiamız ortada. Dün açıkçası o seyahatler üzerinden ortaya konulmaya çalışılan algı, birilerinin halen Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünya literatürüne giren dik duruşunu, şahsiyetli duruşunu anlamadığı gibi onun tevazusunu, vakur duruşunu, şefkatini, merhametini de anlamadığını gösteriyor. Ama biz biliyoruz ki bu aziz ve asil millet, bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu gibi onun arkasında dik durdu ve dik durmaya devam edecek. Biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Birileri cumhurbaşkanımızın dik duruşunu hala anlayamadı!

Berna Akkaya
Editör


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