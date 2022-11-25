Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK kredi faizleri silindi, kredi, burs başvurularının süresi uzatıldı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, düzenlediği basın toplantısında KYK kredi borçlarından faizlerin silinmesi süreci hakkında bilgi verdi. Burs ve kredi miktarlarının 2023 yılında güncelleneceği bilgisini veren Bakan Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvuru sürecinin yeniden başlatıldığını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK kredi faizleri silindi, kredi, burs başvurularının süresi uzatıldı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın toplantısı düzenledi. Bakan Muharrem Kasapoğlu, kredi - burs başvuru süreci, KYK kredi borç faizlerinin silinmesi ve KYK yurtları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında, kültür, sanat, spor aktivitelerinde yeni alanlar açtık. Özellikle bu yıl beslenme desteği 2,5 kat artarak 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Bu da çok önemli bir açılımdı bu yıl için. Sabah ve akşamları yurtlarda öğrenciler yemeklerini alıyorlar. Bakanlık olarak diyoruz ya GSB hep yanlarında.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK kredi faizleri silindi, kredi, burs başvurularının süresi uzatıldı!

KYK KREDİ BORÇLARININ SİLİNMESİ

Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK kredi faizleri silindi, kredi, burs başvurularının süresi uzatıldı!

KREDİ - BURS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler. Kredi ve burslarla ilgili süreci başlattık. Yoğun talep aldık. Talep değerlendirme süreci başlamış oldu. Dijital ortamlarda objektif kriterlerle bu süreci hızlı şekilde yönetiyoruz. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler. İlk defa yükseköğrenime giren ve devam eden öğrenciler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler burs ve kredi başvurularından faydalanabiliyorlar. 12 farklı kurum aracılığıyla insan eli değmeden neticelendiriliyor.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: KYK kredi faizleri silindi, kredi, burs başvurularının süresi uzatıldı!

BURS VE KREDİ MİKTARLARI GÜNCELLENECEK

45 lira olan 2002'de burs miktarı 850 lira lisansta, 1700 lira yüksek lisansta 2550 lira doktora süreçlerinde gençlerimize sunuluyor. Bu yıl bu rakamları güncelleyeceğiz.

Amacımız gençlerimizin mutlu olması. Hem bugünleri hem yarınlarını mutlu kılmak, daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Karamsarlık senaryolarını, umutsuzluğu değil, umudu aydınlığı onlara sunmak ve gençlerle birlikte olmak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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