Bakan Kasapoğlu tarih verdi! Maçlar o tarihten itibaren seyircili oynanacak! Detaylar netleşti

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanan futbol maçlarının akıbeti belirsizliğini korurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesinin haberine göre Bakan Kasapoğlu,"Pandemi seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek." diye konuştu.

HES KODU ZORUNLU OLACAK

HES kodu uygulamasının zorunlu olacağını belirten Kasapoğlu," Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız." dedi.

STADLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini dile getiren Kasapoğlu," Stadyumlar kapasitesinin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" bilgisini verdi.

SPOR KULÜPLERİNİN MALİ YAPILARINA AYAR VERİLECEK

Spor kulüplerinin mali yapısına ilişkin yapacakları çalışma hakkında da bilgi veren Kasapoğlu," Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI ÖZDEMİR, NİSAN'A KADAR SEYİRCİ ALINMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların 1 Nisan'a kadar seyircili oynanmasının mümkün olmadığını söylemişti.