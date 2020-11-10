Kremlin: Karabağ'a yalnızca Rus barış gücü yerleştirilecek, Türk askeri olmayacakİsmail Soydan'dan büyük başarı! Kapı kapı geziyor partisini anlatıyor!Tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor Abdullah Avcı'yla tersine çevirecek!Yolava'da Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 kişi gözaltına alındıYozgat’ta inşaat çalışması esnasında yeraltı mağarasına rastlandı21 caminin yardım kumbaralarını çalan Otostopçu hırsız yakalandıMarul çiftçileri marul fiyatından memnun!S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileriBursa Valiliği yasakladı! Yürürken sigara içmek artık yasak!Bu sene ara tatil ne zaman? Bu sene ara tatil var mı, olacak mı?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: Gençlerimize anlatmalıyız

Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: Gençlerimize anlatmalıyız

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve hürmetle andı.

Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: Gençlerimize anlatmalıyız

Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajına, "Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Gazi Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'nci yılında rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Atatürk'ün tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olduğuna işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal'i iyi anlamalı ve gençlerimize anlatmalıyız. Gazi'nin önderliğinde aziz milletimizin verdiği istiklal ve istikbal mücadelesini unutmadan, birlik ve beraberlik içerisinde yakılan o meşaleyi gençlerimize emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT