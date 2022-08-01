Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Gelir Koruma Sigortası uygulanmaya başlayacak!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından üreticiye müjdeyi verdi. Açıklamalara göre, Gelir Koruma Sigortası uygulanmaya başlayacak.

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Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Gelir Koruma Sigortası uygulanmaya başlayacak!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, binlerce üreticinin beklediği müjdeli haberi resmi Twitter hesabından duyurdu. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelir Koruma Sigortası'nın, tüm Türkiye'de uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Gelir Koruma Sigortası uygulanmaya başlayacak!

"ÜRETİCİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Beklenen müjdeyi veren Bakan Kirişci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı iken üzerinde çalıştığımız Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bünyesinde gelecek yıldan itibaren hayata geçecek Gelir Koruma Sigortası üreticimize hayırlı olsun. Gelir Koruma Sigortası verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından kaynaklı gelir kaybı riskini de kapsayacak."

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Gelir Koruma Sigortası uygulanmaya başlayacak!

Bakan Kirişci müjdeyi duyurdu! Gelir Koruma Sigortası uygulanmaya başlayacak!

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