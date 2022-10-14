Bakan Kirişçi müjdeyi verdi! O ilimize piyango verdi! Tarıma dayalı OSB kurulacak, 10 bin kişi istihdam edilecek

Bakan Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir'de kurulacak dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.

Bakan Kirişçi, 10 bin kişinin istihdam edileceği OSB'de 8 bin dekarlık alanda yıllık 250 ton sebze üretileceğini açıkladı. Kirişçi, OSB'nin RES, GES ve biyokütle enerji üniteleriyle destekleneceğini de sözlerine ekledi.

"10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Kirişçi sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’yi Balıkesir’de kuracağız. 8 bin dekar alanda yıllık 250 bin ton sebze üretilecek, 10 bin kişi istihdam edilecek, RES, GES ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek. Hayırlı uğurlu olsun."