Bakan Kirişci paylaştı: Av yasağı döneminde 5 milyon 209 bin lira idari para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15 Nisan-31 Ağustos arasındaki 2022 yılı av yasağı döneminde Bakanlıkça 47 bin 929 denetim yapıldığını, bin 473 aykırı durum tespit edildiğini, bu çerçevede 5 milyon 209 bin 914 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Kirişci paylaştı: Av yasağı döneminde 5 milyon 209 bin lira idari para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 15 Nisan-31 Ağustos arasındaki 2022 yılı av yasağı döneminde Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmalar hakkında Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kirişci paylaştı: Av yasağı döneminde 5 milyon 209 bin lira idari para cezası uygulandı

"DOĞAL KAYNAKLARIMIZ SONSUZ DEĞİL"

Bakan Kirişci, “Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği çerçevesinde denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

Bakan Kirişci paylaştı: Av yasağı döneminde 5 milyon 209 bin lira idari para cezası uygulandı

"1473 AYKIRI DURUM TESPİT EDİLDİ"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kirişci, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızca 47 bin 929 denetim yapıldı. Bin 473 aykırı durum tespit edildi. Bu çerçevede 5 milyon 209 bin 914 lira idari para cezası uygulandı. 162 ton su ürünü, 44 adet balıkçı gemisi ve 932 adet muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.”

Bakan Kirişci paylaştı: Av yasağı döneminde 5 milyon 209 bin lira idari para cezası uygulandı

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