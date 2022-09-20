Bakan Kirişci: "Tarımdaki başarımızla iftihar etmemiz lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldığı temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, “Tarımda da savunma sanayimizdeki başarımız kadar iftihar etmemiz lazım” dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Kirişci: "Tarımdaki başarımızla iftihar etmemiz lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı Tarım Park’ının açılışının ardından ülkenin ve bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak olan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Törenini gerçekleştirdi.

Bakan Kirişci: Tarımdaki başarımızla iftihar etmemiz lazım

"YILIN İLK 8 AYINDA İHRACAT 21,5 MİLYAR DOLAR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, savunma sanayisindeki başarı kadar tarım alanında da iftihar edilmesi gerektiğini belirterek, “Kent tarımı dediğimiz kavram tam da bu Sera OSB ile buluşuyor. Sera OSB tarzı uygulamaların yaygınlaşması ve insanların doğdukları yerde doğdukları yerde istihdamı ve üretimi gerçekleştirmesidir. Yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolar" diye konuştu.

Bakan Kirişci: Tarımdaki başarımızla iftihar etmemiz lazım

"ÜRETİCİLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Bakan Kirişci açıklamalarına şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya nerden nereye diye. İşte bu kutlu yolculuk buradaki üretimde de devam edecek. Şu an İHA ve SİHA konusunda dünyanın 5 ülkesinden birisiyiz ya onunla ne kadar iftihar ediyor isek tarımda da savunma sanayimizdeki başarımız kadar iftihar etmemiz lazım. Allah bütün üreticilerimizden razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin.”

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