Bakan Kirişci'den fındık üreticilerine müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

Fındık üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği müjdeli haberi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Bakan Kirişci, 709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Kirişci, paylaşımında: "709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 709 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Bakanlık tarafından verilen destek kapsamında, TMO alım prim desteği için 614 milyon 724 bin 153 lira, Lisanslı depoculuk desteği için 25 milyon 192 bin 665 lira, Uzman eller proje desteği için 3 milyon 586 bin 159 lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 1 milyon 305 bin 568 lira, Sertifikalı tohum kullanım desteği için 54 milyon 126 bin 358 lira, Sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 192 bin 686 lira, Mazot ve gübre desteği için 2 milyon 951 bin 147 lira ödemeler yapılacak.