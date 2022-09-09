Bakan Kirişci'den fındık üreticilerine müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçinin beklediği müjdeli haberi duyurdu. Kirişci, 709 milyon liralık ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını belirtti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Kirişci'den fındık üreticilerine müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

Fındık üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği müjdeli haberi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Bakan Kirişci, 709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Bakan Kirişci'den fındık üreticilerine müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Kirişci, paylaşımında: "709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci'den fındık üreticilerine müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

TOPLAM 709 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Bakanlık tarafından verilen destek kapsamında, TMO alım prim desteği için 614 milyon 724 bin 153 lira, Lisanslı depoculuk desteği için 25 milyon 192 bin 665 lira, Uzman eller proje desteği için 3 milyon 586 bin 159 lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 1 milyon 305 bin 568 lira, Sertifikalı tohum kullanım desteği için 54 milyon 126 bin 358 lira, Sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 192 bin 686 lira, Mazot ve gübre desteği için 2 milyon 951 bin 147 lira ödemeler yapılacak.

Bakan Kirişci'den fındık üreticilerine müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

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