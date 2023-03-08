Bakan Kirişci’den Hatay’ı terk edenlere çağrı: “Kardeşlerimden istirhamım tekrar buraya dönmeleri"

Hatay'dan ayrılanlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kardeşlerimden istirhamım, tekrar buraya dönmeleri ve ekonominin çarkını bir an önce çevirmeleridir” dedi. Bakan Kirişci, konuşma yaptığı sırada artçı depreme de yakalandı.

Melahat Ersoy
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Bakan Kirişci’den Hatay’ı terk edenlere çağrı: “Kardeşlerimden istirhamım tekrar buraya dönmeleri"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bakanlığın birçok personeli ve ekipmanının depremin ilk anından bu yana afet bölgelerinde olduğunu ve bu süreçte ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

BAKAN ARTÇI DEPREME YAKALANDI

Deprem bölgelerindeki çiftçilere yapılan yardımlara değinen Kirişci, 11 ilde 15 bin ton yem dağıtımının yapıldığını, yardım ve destek ödemelerinin devam edeceğini belirtti. Bölgedeki tarımsal faaliyetlere bir an önce başlanmasının depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Bakan Kirişci, Hatay’dan ayrılan vatandaşları geri dönmeye davet etti. Öte yandan Kirişci konuşma yaptığı sırada, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Kirişci’nin o anlarda soğukkanlılığını koruduğu görüldü.

Bakan Kirişci’den Hatay’ı terk edenlere çağrı: Kardeşlerimden istirhamım tekrar buraya dönmeleri

"BORÇLARI 1 YIL ÖTELEDİK"

Bölgedeki tarımsal faaliyetlere bir an önce başlanmasının depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacağına değinen Bakan Kirişci, "Tabii ki gidenleri geri getiremeyiz ama en azından yaraları sarmak, üretime yeniden dönmek, bir an önce üretim çarkını döndürmek artık hepimizin asli bir görevidir. Sizlerden istirhamım bu şehri terk eden kardeşlerimin tekrar buraya dönmeleri ve burada kendi faaliyetlerine bir an önce başlamaları ve ekonominin çarkını bir an önce çevirmeleridir, doğru olan budur. Dolayısıyla hükümet olarak biz de yine çiftçilerimizin borcu olan tarımsal kredileri, Ziraat Bankasına olan borçlarını bir yıl öteledik.

Yine aynı şekilde Orköy’ün verdiği kredi var orman köylülerine. Onları hiçbir vade farkı almadan, yine o borçları da erteledik. Ve burada üreticilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koymak adına, hatırlarsanız ineğini kaybedenlere ineğini, buzağısını kaybedenlere buzağı, koyununu kaybedenlere koyununu, keçisini kaybedene keçisini, tavuğunu, arısını, su ürünleri zarar görenlerin zararlarını tazmin etmek için bu tespitler de yapıldı. Bunları da sizlere biz ayni olarak ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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