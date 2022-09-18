Bakan Kirişci'den müjde! Destek ödemeleri 2 katının da üzerine çıkarıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Açıklamaya göre, destek ödemeleri 2 katının da üzerine çıkarıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Kirişci'den müjde! Destek ödemeleri 2 katının da üzerine çıkarıldı!

Çiftçilerin merakla beklediği haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci verdi. Bakan Kirişci, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak müjdeli haberi açıkladı. Açıklamaya göre, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteği iki katının da üzerine çıkartıldı.

Bakan Kirişci'den müjde! Destek ödemeleri 2 katının da üzerine çıkarıldı!

"ÜRETİCİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Bakan Kirişci'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi daha da artırmak amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Bakan Kirişci'den müjde! Destek ödemeleri 2 katının da üzerine çıkarıldı!

Bakan Kirişci'den müjde! Destek ödemeleri 2 katının da üzerine çıkarıldı!

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