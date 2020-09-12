Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı!Diyarbakır’da yeni koronavirüs önlemi! Mesai saatleri değiştirildiKırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı | Kırmızı Oda 2. bölüm izleSon 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi!Günlerce konuşulan cinayette yeni gelişme! Barış Çakan'ın kardeşi gözaltında!İstanbul'un göbeğinde ölümden saniyelerle kurtuldular!12 Eylül hava durumu tahminleri | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Dini nikahlı karısını pompalı tüfekle vurdu!İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!Günlük burç yorumları 12 Eylül Cumartesi 2020
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı!

Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Tedbirlere birlikte uyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açılma yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım.

Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum.

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT