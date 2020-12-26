Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürü ile görüştü: 'Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz'

Koronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların etkileri görülmeye başladı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre günlük vaka sayısı 20 binin altına kadar düştü. Bu kapsamda illerdeki son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da il sağlık müdürleri ile yaptığı görüşmeler ve son durum hakkında bilgi sahibi vermeyi sürdürüyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'daki son durumu açıkladı. Paylaşımında bu illerdeki vali, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla bu illerdeki salgının seyrini değerlendirdiklerini ifade eden Koca," Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." dedi

İLLERDEKİ YOĞUN BAKIM DOLULUK VE YATAK ORANI

Bakan Koca, bu illerdeki yatak ve yoğun bakım oranına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bursa: Yatak doluluk oranı yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’e düştü.

Ankara: Yatak doluluk oranı yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’e düştü.

Hatay: Yatak doluluk oranı yüzde 54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86.

Adana: Yatak doluluk oranı yüzde 62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen yüzde 78."

BURSA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

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