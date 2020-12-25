Bakan Koca duyurdu! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçak binişi öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi isteneceğinin açıklaması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir."

Paylaşımında basın açıklamasına yer veren Bakan Koca şunları kaydetti:

"Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Öte yandan son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğü bildirilmiştir.

Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ'NİN PAYLAŞIMI

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin paylaşımı şu şekilde:

"Artık PCR (-) testi zorunluluğu var.

Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir."

THY'den flaş açıklama! negatif PCR testi sonuç belgesi istenecek