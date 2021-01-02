Bakan Koca acı haberi açıkladı! Somali'de hayatını kaybeden Türk sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika... Bakan Koca, Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

" Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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