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Bakan Koca açıkladı! 4 il daha maviye döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
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Bir sonraki paylaşımında koronavirüse yakalanan bir hastanın durumunu anlattığı bir görüntüye yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" ifadelerine yer verdi.

İşte o video:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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