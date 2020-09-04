Bakan Koca açıkladı: Diyarbakır'da vaka oranı yüzde 49 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Diyarbakır Valiliğini ziyaretinini etti. Bakan Koca, burada yaptığı açıklamada," Diyarbakır'da salgın kontrol altında. Diyarbakır'da 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düştü." dedi.

Bakan Koca, il ve bölge değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Ayrıntılar gelecek...