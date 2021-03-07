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  3. Bakan Koca açıkladı! İşte alarm veren 10 şehir

Bakan Koca açıkladı! İşte alarm veren 10 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca açıkladı! İşte alarm veren 10 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda on hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne'nin son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller olduğunu belirten Bakan Koca, Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman'ın ise son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok azalan iller olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım."

Bakan Koca açıkladı! İşte alarm veren 10 şehir

Bakan Koca açıkladı! İşte alarm veren 10 şehir

Berkem Temizel
Gece Editörü
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