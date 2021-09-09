Bakan Koca açıkladı: TURKOVAC acil kullanım onayı aşamasına geldi

Son dakika haberi... Yaptığı konuşmada Turkovac aşısına ilişkin gelişmeleri de aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplum bağışıklığı için gelin aşıda birlik ve beraberlik bağı kuralım. Aşı risklere güven, yarınlara özgürlük duygusudur. Sizleri her birimizi kuşatan aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. 100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bu gün önemli müjdem var." diyerek yerli aşının acil kullanım onayı aşamasına geldiğini belirtti.

Bakan Koca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz."

BAKAN KOCA'DAN 'MU VARYANTI' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasına tedirginliğe neden olan mu varyantına ilişkin yaptığı açıklama ile devam etti.

"Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin farklılığı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız, maskemizi ihlal etmememiz, mesafe noktasında hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bilimsel açıdan, bakanlık boyutuyla varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği daha önemli." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 VAKA DA İSTANBUL'DA"

"Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an."

"3. HATIRLATMA DOZU YAPILMALI"

"Biz ilk önce inaktif aşı olan Sinovac'la başlamıştık. Daha sonra mRNA aşısı ile devam ettik. İnaktif aşının takibinde 2 doz sonrası, özellikle 3. aydan sonra koruyuculuğun kaybolmadığını ama azaldığını görerek erken dönemde Bilim Kurulumuz 3. hatırlatma dozunun yapılması gerektiğine karar verdi.

mRNA aşısı için de bizim şu an 3.5-4 ay sonra koruyuculuğun azalmakla birlikte halen devam ettiğini biliyoruz. İsrail örneğinde olduğu gibi bunun kaç ay sonra olacağını takibimizle bilgilendireceğiz. Hatırlatma, mRNA aşıları için gerekli olacak mı? İsrail ve diğer örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor. Bunun zamanı muhtemelen 8-9 ay sonra olabilir."

12 YAŞ ALTINA AŞI YAPILACAK MI?

"18 yaş ve üzerini önemsiyoruz aşıda. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin de aşılanmasını önemsiyoruz. Velinin ailesinin onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açmış olduk. Toplamda 12, 13, 14 yaş grubunda daha yüzde 3'ü geçmediğini görüyoruz."

Türkiye'nin kilitlendiği açıklama! Bakan Koca duyurdu: 100 milyon dozu aştık

Bununla ilgili biz aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyoruz. Kime izin verdiğimizi biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri de yakından takip ediyoruz. Şu an somut bir bilgi gelmedi bunun istismarının yapıldığıyla ilgili. Olursa müeyyidenin güçlü olacağını, yapılması gereken uygulama ne ise bundan hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.

BAKAN KOCA'DAN 'AŞI KARŞITLIĞI' AÇIKLAMASI

Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla, aşı olmayı erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Bu toplumun aşıyla ilgili bir direncinin olmadığını, evtlarına doğmuş olduğu andan itibaren 13 farklı aşıyı yaptırabilmiş bir toplumuz. Şu an dünyada aşı doz miktarında 8. sıradayız. Bizden önce tek Avrupa sayısı Almanya var. Zannediyorum 2 hafta içerisinde Almanya'yı da geçmiş olacağız çünkü günlük aşı yapma miktarımız daha fazla.

Türkiye olarak aşılanma oranımız giderek artıyor. Günlük nüfus başına yapılan aşı miktarı da dünyadaki ilk 3-4 ülkeden biri oluyoruz.