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  3. Bakan Koca açıkladı: vaka sayısında yüzde 25 düşüş

Bakan Koca açıkladı: vaka sayısında yüzde 25 düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıkladı: vaka sayısında yüzde 25 düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde düzenlenen toplantı ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerine yer verdi.

4 İL YÜKSEK RİSK ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başka bir paylaşımında ise Adana, Hatay, Mersin ve Samsun il sağlık müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladığını belirterek bu illerdeki vaka artış ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı. Koca'nın paylaştığı verilere göre bu illerde son haftadaki durum şöyle:

- Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79
- Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86
- Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74
- Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81
- Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74

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