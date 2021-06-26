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  3. Bakan Koca aşı sorununu çözdü, Fatih Altaylı özür diledi! İşte dikkat çeken o ifadeler...

Bakan Koca aşı sorununu çözdü, Fatih Altaylı özür diledi! İşte dikkat çeken o ifadeler...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün yayımlanan köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi.

Bakan Koca aşı sorununu çözdü, Fatih Altaylı özür diledi! İşte dikkat çeken o ifadeler...

Habertürk yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı bugün yayımlanan köşe yazısında "Sağlık Bakanı Koca'dan özür diliyorum" başlığıyla dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Türkiye'nin aşılama konusunda çok ciddi mesafe kat ettiğini ifade eden ve 18 yaşa kadar inildiğini anlatan Altaylı'nın bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti.  Bakan Koca'nın BioNTech ile anlaşmayı sağladığını kaydetti. 

Fatih Altaylı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum.

Samimiyetle.

Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik.

18 yaşa kadar indik.

Bu önemli bir başarı.

Gerçi Sinovac ısrarını eleştirmiş, aşıda çeşitlendirme yapılması gerektiğini söylemiş ve Biontech ile bir türlü anlaşma sağlanamamasına kızmıştık ve haklıydık ama sonuçta eleştirileri ciddiye alan, samimiyetle çözüm arayan, Fransa’nın 70 milyon dozluk siparişini iptal etmesini Türkiye için fırsata çeviren ve Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in vatanseverliklerinden istifade anlaşmayı sağlayan da yine Bakan Koca oldu.

Biraz gecikme ile de olsa sonunda iyi oldu. Aşı meselesini en iyi çözümleyen ülkeler arasına girdik böylece."

Tayfun Altuntaş
Editör
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