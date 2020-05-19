Bakan Koca: "Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kars’ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonlar ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında sosyal medya hesabında Kars’ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında düzenlenen operasyonda şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Kars’ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır."
Kars’ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır. pic.twitter.com/cPreDKXfdg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020
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