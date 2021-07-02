Bakan Koca: Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacak

Koronavirüs salgını sürecinde sağlıkçılar büyük zorluklar yaşadı. Zorluk şartlarda çalışan aile hekimleri için harekete geçen hükümet Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılmasını sağladı. Bu konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu paylaşımda bulundu:

"Aile Hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak."

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GENELGE

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek yönetmelikle Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanmasına kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklenerek aile hekimliği çalışanlarına ücret artışı sağlanacak. Böylece Bakanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda aile hekimi başına düşen nüfusun belirlenen seviyeye inmesi halinde de aile hekimlerinin ücretlerinde kayıp olmayacak.

Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve kayıt altına alması amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen ve ilgili diğer tüm sistemler ile entegre şekilde çalışan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha aktif hizmet sunulacak.

Ayrıca Bakanlığın sağlık hizmeti planlamalarında yol gösterici olacak veriler, bu sistem ile elde edilebilecek.

HYP içerisinde yer alan hizmetler, "kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama, izlem ve sonuç durumları" olarak belirlendi. Ayrıca kanser taramaları (meme, serviks, kolon) ile kişilerin kendi aile hekimlerinden hizmet alma yoğunluğunu ifade eden "süreç yönetimi" de aile hekimlerine yapılacak ödemelere etki edecek.

Kronik hastalık izlemlerinde HYP kullanımı ile aile hekimliği çalışanları ve vatandaşların memnuniyetlerinin olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor. Birinci basamak sağlık hizmeti kullanımının artması ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarının gereksiz kullanımı ve sağlık harcamalarının azaltılması için gerekli alt düzenlemeler de yapılmış olacak.

Yönetmelikle ayrıca sosyoekonomik gelişmişlik ödemesine esas yönetmelik ekindeki göstergeler de güncellendi.

Düzenlemeyle yeni açılacak sıfır nüfuslu birimlere yerleşecek aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kayıtlı kişi başına almaları gereken ödeme Bakanlığın diğer hizmet birimlerinde çalışan aynı unvandaki personelin temel ücreti kadar olacak.

Kaynak: Bölge Gündem, AA.