Bakan Koca: Bu illetten hep birlikte kurtulacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Koronavirrüs sürecinin yorsa da çok yakında geride kalacağını ifade eden Bakan Koca, paylaşımında bir videoya da yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zor günler hepimizi çok yorsa da çok yakında geride kalacak. Bu illetten hep birlikte kurtulacağız."