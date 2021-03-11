Ankara Nallıhan Nüfusu 2020 - 2021 | Nallıhan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Ankara Mamak Nüfusu 2020 - 2021 | Mamak İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Survivor Barış neden yok? | Survivor Barış diskalifiye mi edildi?Bakan Koca: Bu illetten hep birlikte kurtulacağızABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs destek paketini imzaladıSosyal medya hesabından duyurdu! Gülçin Ergül koronavirüse yakalandıGülçin Ergül kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gülçin Ergül koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?İbo Show bitiyor mu? Programa ilişkin yeni gelişmeİbo Show bitiyor mu? | İbo Show yayından kaldırılacak mı?11 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bakan Koca: Bu illetten hep birlikte kurtulacağız

Bakan Koca: Bu illetten hep birlikte kurtulacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Zor günler hepimizi çok yorsa da çok yakında geride kalacak. Bu illetten hep birlikte kurtulacağız." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Koronavirrüs sürecinin yorsa da çok yakında geride kalacağını ifade eden Bakan Koca, paylaşımında bir videoya da yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zor günler hepimizi çok yorsa da çok yakında geride kalacak. Bu illetten hep birlikte kurtulacağız."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT