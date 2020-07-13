Bakan Koca: Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır

Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin önemini vurguladı.

Hatayspor’u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyulduğunu ifade eden Bakan Koca, açıkhavada ise bu kuralın gözardı edildiğini belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKMALIYIZ!"

Bakan Koca, koronavirüsün solunum yoluyla, yakın temas ile bulaştığını bu paylaşımında da vurguladı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hatayspor’u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır."

Bakan Koca'nın paylaşımı: