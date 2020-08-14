Bakan Koca: "Korona ile mücadelenin zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında koronavirüs ile ilgili uyarı niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüsten korunmanın kuralları belli olduğu için zor olmadığına değinen Bakan Koca, "Zor olan nedir?" sorusunu yönelterek cevabını yarım saat sonra yapacağı paylaşımda vereceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yarım saat sonra yaptığı paylaşımda "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zor olan nedir?" sorusunun yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zor olanın tedbir almak yerine koronavirüse yakalandıktan sonra hastalıkla mücadele etmek durumunda kalmak olduğunu belirtti. Bakan Koca, paylaşımında konuya ilişkin rakamı da verdi.

647 AĞIR HASTA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."