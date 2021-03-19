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  3. Bakan Koca, Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti!

Bakan Koca, Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti.

Bakan Koca, Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda  Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kendilerine Alman devlet nişanı tevdi edilen bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik ediyorum. Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir."

Bakan Koca'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, birçok Twitter kullanıcısı da paylaşımı retweet yaptı.

Bakan Koca,  Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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