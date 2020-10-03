Bakan Koca duyurdu! KKKA aşısı, insan deneyi aşamasını başarıyla geçti

Bakan Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısında insan deneyi faz-1 safhası başarıyla geçtiğini duyurdu.

Koca açıklamasında ''TÜSEB’in deseklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız'' dedi.