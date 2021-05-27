Bakan Koca duyurdu: Orta ve ağır engelli bireylerin aşılanmasına başlanıyor!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak öncelikli aşılalama uygulamasına yeni bir grubun daha dahil edildiğini duyurdu. Engelli vatandaşların ailelerine müjde niteliğinde haberi duyuran Bakan Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021