Bakan Koca gece yarısı açıkladı: Hedeleri aştık! Planlanandan 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.

14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842.494

Hedeflediğimizden 92.494 doz daha fazla aşı yaptık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinin başlangıcından bu yana, 34 milyon 626 bin 612 doz aşı yapıldı.

Bu aşılardan 20 milyon 851 bin 691'i birinci doz olarak uygulanırken 13 milyon 774 bin 921 kişiye ise iki doz aşı yapıldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

14 Haziran Pazartesi gününe ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, verileri "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, 74 kişi koronavirüse yenik düştü, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin koronavirüs tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, vefat sayısı ise 48 bin 795 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.