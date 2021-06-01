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Bakan Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmayı sürdüreceğiz

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının koronavirüs aşısı Coronovac'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşla buluşturmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmayı sürdüreceğiz

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının koronavirüs aşısı Coronovac'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşla buluşturmayı sürdüreceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin."

Bakan Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmayı sürdüreceğiz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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