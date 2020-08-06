Bakan Koca: "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerine yer verdi.

Bu ifadelerin ardından başka bir paylaşımda daha bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tweetine "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor." notunu düşerek bir video paylaştı.

İşte o video: