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  3. Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son basın toplantısında illerdeki vaka sayısını paylaşacağını açıkladığını anımsatarak "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada illerdeki vaka sayısını paylaşacağını belirtmişti.

Bakan Koca, sosyal medya heabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda son basın toplantısında illerdeki vaka sayısını paylaşacağını açıkladığını anımsatan Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısı paylaştı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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