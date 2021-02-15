Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada illerdeki vaka sayısını paylaşacağını belirtmişti.

Bakan Koca, sosyal medya heabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda son basın toplantısında illerdeki vaka sayısını paylaşacağını açıkladığını anımsatan Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.