Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek."

Berkem Temizel Gece Editörü