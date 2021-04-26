Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek."