Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına eşit olduğunu ifade etti. Bakan Koca uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz"

BAKAN KOCA: İSTANBUL'DA EN ÇETİN SINAVI KALABALIĞA KARŞI VERECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu paylaşımın ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise "İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 71 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 584’e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 198 test yapılırken, 2 bin 102 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 355 bin 528 oldu. Bugün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 310 bin 27'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 599 olduğu açıklandı.