Bakan Koca, koronavirüs risk haritasını paylaşıp uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Koronavirüs risk haritasında tüm illerin mavi renkte olması için en önemli gayretin tedbirlere tam uyum olduğunun altını çizen Bakan Koca, Sarı, turuncu ve kırmızı illerin mavi olana dek tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Bakan Koca, Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan illerin de durumlarını koruması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."