Bakan Koca koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1977 yeni tanı konduğunu açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları ise şu şekilde:

"Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil."

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