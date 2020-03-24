Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ile ilgili son durumu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu.

Ayrıntılar geliyor