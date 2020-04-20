Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs nedeniyle ölüm ve toplam vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: