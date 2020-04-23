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  3. Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Bakan Koca, koronavirüse ilişkin yaptığı paylaşımında "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamı sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı:




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