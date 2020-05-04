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  3. Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı

Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. " ifadelerini kullandı.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:




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