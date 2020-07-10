Bakan Koca, minibüsçülerden fazla yolcu almamaları için söz istedi

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dolmuş şoförlerinin koronavirüs salgının rağmen fazla yolcu almasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Olayın ardından paylaşıma konu olan minibüsün kayıtlı olduğu kooperatif Bakan Koca'ya mektup göndererek hatanın sınırlı olduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca,"Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar fazla yolcu almayacak" ifadelerini kullandı.

Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın. pic.twitter.com/MWRCfBGr0O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 50 bin 103 test yapıldı, 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ TANI KONANLARIN İKİ KATINDAN FAZLA"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.